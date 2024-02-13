Рыбин поделился мнением о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2024/25

Бывший защитник СКА Максим Рыбин рассказал, что думает о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон 2024/25.

«Это ожидаемое решение. Не думаю, что оно вызывает какие-то удивления. Обидно, что ребята не смогут себя никак реализовать целый год. Наверное, это будет потерянный год. Да и без России это все не то. Все эти чемпионаты мира без нас особого статуса не имеют», — цитирует Рыбина «Спорт День за Днем».

ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров с весны 2022 года.