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13 февраля, 23:13

Рыбин поделился мнением о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2024/25

Виктория Кравченко
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Бывший защитник СКА Максим Рыбин рассказал, что думает о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон 2024/25.

«Это ожидаемое решение. Не думаю, что оно вызывает какие-то удивления. Обидно, что ребята не смогут себя никак реализовать целый год. Наверное, это будет потерянный год. Да и без России это все не то. Все эти чемпионаты мира без нас особого статуса не имеют», — цитирует Рыбина «Спорт День за Днем».

ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров с весны 2022 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rybin-nazval-uslovie-vozvrashcheniya-sbornoy-rossii-na-mezhdunarodnye-turniry
Максим Рыбин
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