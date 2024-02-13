Рыбин поделился мнением о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2024/25
Бывший защитник СКА Максим Рыбин рассказал, что думает о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон 2024/25.
«Это ожидаемое решение. Не думаю, что оно вызывает какие-то удивления. Обидно, что ребята не смогут себя никак реализовать целый год. Наверное, это будет потерянный год. Да и без России это все не то. Все эти чемпионаты мира без нас особого статуса не имеют», — цитирует Рыбина «Спорт День за Днем».
ИИХФ отстранила сборную России от международных турниров с весны 2022 года.
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|62
|33
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|СКА
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|40
|22
|86
|3
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|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
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19.02
|14.02
|12:00
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Амур – Трактор
|- : -
|14.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|- : -
|14.02
|19:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|14.02
|19:30
|
Сочи – Торпедо
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