Рыбин — о Голдобине: «У каждого бывают взлеты и падения»
Бывший хоккеист Максим Рыбин оценил старт сезона форварда «Спартака» Николая Голдобина.
«Ну критиковать, может быть не надо, у каждого бывают взлеты и падения. Понятно, что в том году он выдал суперсезон и все от него ждут, как минимум повторения или очень близкое к этому. Как говорится, к хорошему привыкаешь быстро и теперь нужно доказывать, что это был не какой-то удачный сезон, а стабильность и признак мастерства. Нужно набрать свои первые очки, забросить первые голы и передачи, думаю, все наладится», — сказал Рыбин Vprognoze.ru.
В трех стартовых матчах в новом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ нападающий не набрал ни одного результативного очка.
Источник: Vprognoze.ru
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