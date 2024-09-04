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Сегодня, 07:50

Рыбин: «Спартак» не был чемпионской командой в прошлом сезоне»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Максим Рыбин поделился ожиданиями от выступления московской команды в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Как по мне, в «Спартаке» было полтора звена в прошлом сезоне. Посмотрим, как сыграет тот же Голдобин, от которого зависит очень много. Порядин тоже провел классный сезон, неплохо смотрелся. Они вдвоем вытащили на себе очень много. Да, Цыплаков провел неплохой сезон, но теперь его не будет. Как его заменить? Как будут играть иностранцы? Сложно сказать. Но очевидно, что «Спартак» не был чемпионской командой в прошлом сезоне», — цитирует Рыбина Metaratings.ru.

Первый матч в новом сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проведет дома против ЦСКА. Игра пройдет 5 сентября и начнется в 19.30 по московскому времени.

 

Источник: Metaratings.ru.
Максим Рыбин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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