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Сегодня, 12:57

Рыбар получит в «Куньлуне» 20 миллионов рублей до конца сезона

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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По информации «СЭ», словацкий вратарь Патрик Рыбар получит в «Куньлуне» 20 миллионов рублей до конца сезона.

Никаких бонусов в контракте игрока не предусмотрено, в том числе за матч на ноль против ЦСКА.

31-летний словак стал игроком «Куньлуня» в конце декабря прошлого года. Пекинский клуб забрал хоккеиста со списка отказов, куда его поместил «Спартак». С того момента голкипер провел один матч за команду, в котором 10 января отыграл на ноль против ЦСКА (3:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.

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ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Спартак 42 26 16 57
3 ЦСКА 43 25 18 57
4 Динамо Мн 44 25 19 55
5 Динамо М 43 26 17 55
6 СКА 42 25 17 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 42 19 23 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 42 28 14 58
3 Ак Барс 41 26 15 54
4 Металлург Мг 43 26 17 54
5 Автомобилист 42 23 19 52
6 Авангард 42 21 21 45
7 Адмирал 43 18 25 43
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 41 17 24 39
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 46 10 36 24
12 Амур 44 9 35 23
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