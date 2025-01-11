Рыбар получит в «Куньлуне» 20 миллионов рублей до конца сезона

По информации «СЭ», словацкий вратарь Патрик Рыбар получит в «Куньлуне» 20 миллионов рублей до конца сезона.

Никаких бонусов в контракте игрока не предусмотрено, в том числе за матч на ноль против ЦСКА.

31-летний словак стал игроком «Куньлуня» в конце декабря прошлого года. Пекинский клуб забрал хоккеиста со списка отказов, куда его поместил «Спартак». С того момента голкипер провел один матч за команду, в котором 10 января отыграл на ноль против ЦСКА (3:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.