Рясенский, Черников и Казионов покинули «Нефтехимик»
19:12
«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Евгением Рясенским, а также нападающими Александром Черниковым и Денисом Казионовым, сообщает официальный сайт клуба.
Рясенский в прошедшем сезоне принял участие в 44 матчах и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «минус 3».
Черников сыграл 55 игр. Он отметился 9 (2+7) набранными баллами при показателе полезности «минус 6».
Казионов в прошедшем чемпионате выходил на лед в 41 поединке. Хоккеист набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «минус 1».
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/ryasenskiy-chernikov-i-kazionov-pokinuli-neftekhimik/