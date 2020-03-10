Рясенский, Черников и Казионов покинули «Нефтехимик»

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Евгением Рясенским, а также нападающими Александром Черниковым и Денисом Казионовым, сообщает официальный сайт клуба.

Рясенский в прошедшем сезоне принял участие в 44 матчах и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «минус 3».

Черников сыграл 55 игр. Он отметился 9 (2+7) набранными баллами при показателе полезности «минус 6».

Казионов в прошедшем чемпионате выходил на лед в 41 поединке. Хоккеист набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «минус 1».