Рябыкин о драке с «Сочи»: «Мужской коллектив сплачивается либо в драке, либо в пьянке»

Рябыкин прокомментировал победу над «Адмиралом» на предсезонном турнире

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Адмиралом» на турнире Sochi Hockey Open.

— Игра особо не получилась, зато хороший результат, — сказал Рябыкин. — Команда «Авангард» впервые выиграла турнир в Сочи.

— Перформанс в матче с «Сочи» пошел команде во благо?

— Мужской коллектив сплачивается либо в драке, либо в пьянке. Пьянку мы сейчас позволить не можем. Александр Крылов правильно сказал: нам устроили бесплатный тимбилдинг.

— Победа на турнире придала вам уверенности, как тренеру-новичку?

— Мне было все равно, выиграем ли мы турнир. В плане уверенности победа на турнире ничего не прибавит. Главное, чтобы моя команда показывала хоккей, который устраивает меня. Сегодня мне игра не понравилась.

— Какие положительные и отрицательные стороны команды вы увидели по итогам турнира?

— Положительные: команда стала лучше понимать требования, мелочи, нюансы, клюшки. Понравилось большинство. Над остальными элементами надо работать.