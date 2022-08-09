Рябыкин о драке с «Сочи»: «Мужской коллектив сплачивается либо в драке, либо в пьянке»
Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал победу над «Адмиралом» на турнире Sochi Hockey Open.
— Игра особо не получилась, зато хороший результат, — сказал Рябыкин. — Команда «Авангард» впервые выиграла турнир в Сочи.
— Перформанс в матче с «Сочи» пошел команде во благо?
— Мужской коллектив сплачивается либо в драке, либо в пьянке. Пьянку мы сейчас позволить не можем. Александр Крылов правильно сказал: нам устроили бесплатный тимбилдинг.
— Победа на турнире придала вам уверенности, как тренеру-новичку?
— Мне было все равно, выиграем ли мы турнир. В плане уверенности победа на турнире ничего не прибавит. Главное, чтобы моя команда показывала хоккей, который устраивает меня. Сегодня мне игра не понравилась.
— Какие положительные и отрицательные стороны команды вы увидели по итогам турнира?
— Положительные: команда стала лучше понимать требования, мелочи, нюансы, клюшки. Понравилось большинство. Над остальными элементами надо работать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -