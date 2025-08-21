Ружичка может заработать до 150 миллионов рублей в «Спартаке»

Нападающий Адам Ружичка подписал новый двухлетний контракт со «Спартаком».

По данным «СЭ», оклад словака составит 45 миллионов рублей за сезон, еще 30 миллионов в год он сможем получить в качестве бонусов.

В сезоне-2024/25 Ружичка дебютировал в КХЛ и стал лучшим снайпером «Спартака» в регулярном чемпионате и плей-офф, забросив 33 шайбы. Также на его счету 24 передачи, всего 57 очков в 77 матчах.