Руслан Педан вернулся в "Спартак"

Защитник Руслан Педан вернулся из рижского "Динамо" в "Спартак", информирует пресс-служба красно-белых. 24-летний игрок ушел в рижскую команду по ходу прошлого сезона. При этом большую часть сезона он провел в ВХЛ в составе "Химика".

Также в сезоне-2018/19 он провел 11 матчей (7 за "Спартак" и 4 за "Динамо") в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал одну результативную передачу и заработав показатель полезности "-3".

В КХЛ в общей сложности Педан провел 67 матчей и набрал 6 (1+5) очков.