Рушан Рафиков – о неудачном большинстве "Локомотива": "Не ищите подводных камней"

Защитник "Локомотива" Рушан Рафиков подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против СКА (1:3). Счет в серии – 3-1 в пользу армейцев.

– "5 на 3" почти две минуты. Как не забили?

– Хладнокровнее надо было сыграть. Моменты были. Броски были. Не получилось.

– Там по сути один голевой момент был. Когда Локтионова вывели.

– Надо было его забить. Не получилось. Будем работать над большинством.

– Не было ли там проблем с расстановкой? Да и вы в таком составе "5 на 3" в сезоне практически не выходили.

– Не ищите подводных камней. Говорю: где-то мастерства просто не хватило. Надо было хладнокровнее отнестись к моментам.

– Удивились, что СКА в третьем периоде фактически в откат сыграл?

– Почему? Они создавали. Но нам надо было отыгрываться. Может быть, где-то нас перехлестывало. Они нас ловили на контратаках.

– Не маловато ли бросков? СКА ведь как забил первый гол – обычный наброс.

– Много моментов все равно было. Все это видели. Хладнокровнее надо было сыграть.

– Можно было заметить, что защитники много двигались с шайбой (речь о переходе из обороны в атаку – прим. "СЭ"). Аспект, который специально поменяли, или сам собой складывался, потому что СКА играл не агрессивно?

– Мы вообще ничего не меняли. Играли так же.

– Но в прошлом матче было больше обводок, обострений.

– И тренеры нас просят обводить, создавать остроту. Это же плей-офф. Просто так ничего не получится, если играть в бей-беги. Где-то поумнее надо сыграть.

– СКА остался один шаг. Ждете, что они навалятся послезавтра?

– Конечно, ведь им осталась одна победа. Но мы будем биться и стараться вернуть серию в Ярославль. (Игорь Еронко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей