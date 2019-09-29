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Рушан Рафиков: «Локомотив» — топ-клуб, мы всегда боремся за самые высокие места»

22:23
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Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков подвел итог встречи с «Трактором» (1:2).

— Очень плохо сыграли в начале второго периода и пропустили два гола. Потом побежали отыгрываться, но было уже сложно, — приводит слова Рафикова официальный сайт КХЛ. - «Трактор» хорошо действовал в обороне. У нас были моменты, но мы их не использовали. При новом тренерском штабе команда провела только второй матч, поэтому пока тяжело сказать, как изменилась игра. «Локомотив» — топ-клуб, мы всегда боремся за самые высокие места. Поэтому, конечно, позиция в турнирной таблице нас не устраивает.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/29/456974.html

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