РУСАДА закрыло дело против представителей "Авангарда"

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закрыло дело против главного тренера "Авангарда" Боба Хартли, форварда Дениса Зернова и врача Дмитрия Батушенко. Об этом "СЭ" сообщила заместитель генерального директора антидопинговой организации Маргарита Пахноцкая.

Напомним, что в апреле РУСАДА начало рассматривать инциденты, которые случились по ходу финальной серии Кубка Гагарина – тренера и доктора "Ястребов" обвиняли в том, что они создавали помехи проведению допинг-контроля, а Зернова – в попытке скрыться от инспектора. (Игорь Еронко)

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