РУСАДА в марте установило рекорд по числу проверенных на допинг игроков КХЛ в 2023 году

РУСАДА в марте протестировало 40 игроков КХЛ, что является рекордом с начала 2023 года, сообщает ТАСС.

В марте РУСАДА проверило шесть хоккеистов «Локомотива» и ЦСКА, по четыре игрока из «Торпедо» и «Адмирала», по три из «Ак Барса» и московского «Динамо», по два из «Авангарда», «Нефтехимика», «Металлурга», «Салавата Юлаева», СКА, «Витязя» и «Северстали».

В феврале РУСАДА протестировало 9 игроков. В январе — 4.