Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая - о допинг-скандале в "Авангарде". Как ранее стало известно "СЭ", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) собирается открыть дело против представителей "Авангарда" – главного тренера Боба Хартли, нападающего Дениса Зернова и главного врача Дмитрия Батушенко – из-за инцидентов, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

- Мы отправили письма в ФХР, КХЛ и "Авангард", ждем ответ с объяснениями. Он должен быть направлен в течение 14 дней. А в начале следующей недели будет встреча с ФХР, - цитируют Пахноцкую "РИА Новости". - Когда вдруг происходит какой-то инцидент, говорящий о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом либо персоналом спортсмена, то антидопинговая организация - это либо национальное агентство, либо международная федерация, - не предоставляет комментарии до момента принятия решения закрыть дело или вынести какую-либо санкцию.

Все о допинг-скандале с "Авангардом" – здесь.