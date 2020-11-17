Нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа прокомментировал дубль в ворота «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сыграли хороший матч, были трудности до этого, но в последних двух матчах мы были единой командой — нужно продолжать в таком же ключе. Конечно, тренеры делают изменения в сочетаниях, но я не задумываюсь о том, с кем мне лучше играть, для меня это не имеет значения, у нас отличные хоккеисты в команде. Счастлив, что забросил две шайбы в день рождения и мы выиграли, я вообще не снайпер, можно рассматривать это как чудо. Оба гола посвящаю своей дочке», — цитирует финна официальный сайт КХЛ.

После этой победы «Сибирь» вышла на седьмое место на «Востоке» с 25 очками, нижегородцы — девятые (24 очка).