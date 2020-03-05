Руководство «Трактора» считает причиной неудач ошибки в селекционной работе

Неудачное выступление «Трактора» в текущем сезоне связано с ошибками в селекции, считает первый заместитель генерального директора клуба Евгений Иванов.

— В селекционной работе мы ошиблись в тех игроках, на которых делали ставку, — цитирует Иванова ТАСС. — Это наша вина, я не обвиняю ни хоккеистов, ни тренерский штаб, который работал в начале сезона. В принципе, мы делали ставку на своих, челябинских воспитанников. Челябинская школа славится сильными хоккеистами, кроме того, челябинским болельщикам приятнее поддерживать знакомых с детства хоккеистов, но, к сожалению, те ребята, на которых мы сделали ставку, не оправдали нашего доверия

«Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.