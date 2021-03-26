Руководство «Салавата Юлаева» высказалось о новых контрактах с хоккеистами и тренерами

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов 26 марта в интервью «Башиформу» рассказал о планах команды на следующий сезон.

По словам менеджера уфимцев, главным тренером команды останется финский специалист Томи Лямся. Что касается остальных представителей тренерского штаба и хоккеистов, то окончательного решения по их будущему еще нет.

«Многим хоккеистам, у которых заканчивались контракты, надо было доказывать в плей-офф свое место в клубе на будущий сезон. Игры на вылет по некоторым игрокам дали ответ на продление договоров или отказа от него», — заявил Курносов.

Как отметил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов, переговоры с хоккеистами находятся в начальной стадии.

«Два игрока — это Александр Алексеев и Даниил Тарасов — находятся в аренде. Они могут отправиться обратно в свои клубы НХЛ. Остальные хоккеисты открыто не заявляли о желании переехать за океан», — сказал Чижов.

В 1/2 финала Восточной конференции «Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» — 0-4.