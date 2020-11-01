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«Руководство мне полностью доверяет. Это просто слухи». Бобков — о новостях про обмен из «Авангарда»

13:29
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Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков опроверг слухи о своем обмене после перехода к омичам прав на голкипера «Монреаля» Василия Демченко.

— Сейчас в интернете все распространяется очень быстро, — сказал Бобков в интервью «СЭ». — Кто-то что-то сказал, и это сразу превращается в новость. Никаких разговоров об обмене не было. У меня контракт с «Авангардом», который я хочу отработать. Руководство мне полностью доверяет, поэтому — это просто слухи. (Михаил Скрыль)

Дополнительная информация:

https://hankooktire.sport-express.ru/quiz

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