Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков опроверг слухи о своем обмене после перехода к омичам прав на голкипера «Монреаля» Василия Демченко.

— Сейчас в интернете все распространяется очень быстро, — сказал Бобков в интервью «СЭ». — Кто-то что-то сказал, и это сразу превращается в новость. Никаких разговоров об обмене не было. У меня контракт с «Авангардом», который я хочу отработать. Руководство мне полностью доверяет, поэтому — это просто слухи. (Михаил Скрыль)