Руководители клубов КХЛ проголосовали за сохранение двух лимитчиков в заявке на матч

Как стало известно «СЭ», руководители клубов КХЛ проголосовали за сохранение двух лимитчиков (игроков до 20 и 21 года) в заявке на матч.

За увеличение лимитчиков до трех проголосовало 4 клуба, за полную отмену лимита — также 4. 14 клубов высказались за сохранение текущего лимита.

6 декабря Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ — с сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.