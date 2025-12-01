Руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска»: «Финальная серия Кубка Гагарина-2024/25 стала самым популярным событием в истории спортивного раздела»

Руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска» Борис Кочкин в сессии «ROI или Game Over: эффективность спонсорства в спортивной индустрии» в рамках Спорт Бизнес Конгресса рассказал о партнерстве платформы с КХЛ.

«Мы рассматриваем системный подход к партнерствам, который позволяет добиваться прогресса как по росту спортивной аудитории, так и популяризации вида спорта в целом, благодаря дистрибуционным возможностям всей экосистемы «Яндекса».

Рост поисковых запросов о КХЛ за период нашего партнерства с лигой увеличился почти в три раза, на «Кинопоиске» прошлый сезон КХЛ посмотрело более 2,2 млн подписчиков «Плюса», а финальная серия Кубка Гагарина-2024/25 стала самым популярным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске», которое посмотрело более 730 тысяч подписчиков «Плюса».

Старт нового сезона КХЛ по аудитории уже превышает показатель предыдущего сезона: в сентябре в 1,5 раза больше подписчиков «Плюса» следили за матчами КХЛ и другим хоккейным контентом на «Кинопоиске», а суммарная аудитория за месяц превысила 1 млн подписчиков «Плюса».

Борис Кочкин.

Также увеличилась частота просмотра матчей — подписчики «Плюса» смотрят на «Кинопоиске» в среднем по 7,6 трансляции в месяц, что на 17% выше прошлогоднего показателя.

У нас есть четкое понимание аудитории — сегодня подпиской «Яндекс Плюс» пользуются более 45 млн пользователей, а за период с начала 2025 года по ноябрь более 6 млн подписчиков смотрят спортивный контент (трансляции, обзоры, спортивные документальные фильмы, шоу и другой дополнительный контент как в разделе «Спорт», так и в эфире телеканалов, от двух минут).

Новый сезон КХЛ мы также начали с трехсторонней коллаборации с «Яндекс Музыкой» и КХЛ, записав трек сезона, который исполнила группа «Комната Культуры», а клип стал промороликом сезона. Кроме того, мы продолжаем выпускать дополнительный контент, чтобы привлекать еще больше аудитории в хоккей: у шоу «Хороший гол» появился новый спин-офф в этом сезоне — «Хороший гол: Игрок», а 28 ноября мы выпустили шоу с участием Прохора Шаляпина — формат спецрепортажа очень тепло встречается аудиторией, поэтому мы продолжим в этом сезоне продюсировать развлекательные проекты».