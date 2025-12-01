Руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска»: «Финальная серия Кубка Гагарина-2024/25 стала самым популярным событием в истории спортивного раздела»
Руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска» Борис Кочкин в сессии «ROI или Game Over: эффективность спонсорства в спортивной индустрии» в рамках Спорт Бизнес Конгресса рассказал о партнерстве платформы с КХЛ.
«Мы рассматриваем системный подход к партнерствам, который позволяет добиваться прогресса как по росту спортивной аудитории, так и популяризации вида спорта в целом, благодаря дистрибуционным возможностям всей экосистемы «Яндекса».
Рост поисковых запросов о КХЛ за период нашего партнерства с лигой увеличился почти в три раза, на «Кинопоиске» прошлый сезон КХЛ посмотрело более 2,2 млн подписчиков «Плюса», а финальная серия Кубка Гагарина-2024/25 стала самым популярным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске», которое посмотрело более 730 тысяч подписчиков «Плюса».
Старт нового сезона КХЛ по аудитории уже превышает показатель предыдущего сезона: в сентябре в 1,5 раза больше подписчиков «Плюса» следили за матчами КХЛ и другим хоккейным контентом на «Кинопоиске», а суммарная аудитория за месяц превысила 1 млн подписчиков «Плюса».
Также увеличилась частота просмотра матчей — подписчики «Плюса» смотрят на «Кинопоиске» в среднем по 7,6 трансляции в месяц, что на 17% выше прошлогоднего показателя.
У нас есть четкое понимание аудитории — сегодня подпиской «Яндекс Плюс» пользуются более 45 млн пользователей, а за период с начала 2025 года по ноябрь более 6 млн подписчиков смотрят спортивный контент (трансляции, обзоры, спортивные документальные фильмы, шоу и другой дополнительный контент как в разделе «Спорт», так и в эфире телеканалов, от двух минут).
Новый сезон КХЛ мы также начали с трехсторонней коллаборации с «Яндекс Музыкой» и КХЛ, записав трек сезона, который исполнила группа «Комната Культуры», а клип стал промороликом сезона. Кроме того, мы продолжаем выпускать дополнительный контент, чтобы привлекать еще больше аудитории в хоккей: у шоу «Хороший гол» появился новый спин-офф в этом сезоне — «Хороший гол: Игрок», а 28 ноября мы выпустили шоу с участием Прохора Шаляпина — формат спецрепортажа очень тепло встречается аудиторией, поэтому мы продолжим в этом сезоне продюсировать развлекательные проекты».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|46
|17
|99
|2
|Авангард
|64
|43
|21
|91
|3
|Ак Барс
|63
|39
|24
|86
|4
|Автомобилист
|63
|38
|25
|80
|5
|Салават Юлаев
|63
|33
|30
|70
|6
|Трактор
|63
|29
|34
|66
|7
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|65
|8
|Сибирь
|64
|27
|37
|62
|9
|Амур
|64
|25
|39
|57
|10
|Барыс
|64
|20
|44
|51
|11
|Адмирал
|63
|17
|46
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|64
|44
|20
|93
|2
|Динамо Мн
|64
|37
|27
|83
|3
|Северсталь
|64
|38
|26
|82
|4
|Торпедо НН
|64
|36
|28
|78
|5
|ЦСКА
|63
|34
|29
|76
|6
|СКА
|63
|34
|29
|75
|7
|Динамо М
|63
|35
|28
|75
|8
|Спартак
|63
|34
|29
|74
|9
|Шанхай Дрэгонс
|63
|21
|42
|54
|10
|Лада
|65
|19
|46
|45
|11
|Сочи
|62
|18
|44
|44
|10.03
|12:15
|Амур – Барыс
|0 : 3
|10.03
|19:00
|Нефтехимик – Трактор
|- : -
|10.03
|19:00
|Ак Барс – Спартак
|- : -
|10.03
|19:30
|ЦСКА – Сочи
|- : -