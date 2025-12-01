Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

1 декабря 2025, 19:50

Руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска»: «Финальная серия Кубка Гагарина-2024/25 стала самым популярным событием в истории спортивного раздела»

Борис Кочкин.
Борис Кочкин.
1/2

Руководитель группы маркетинга спорта «Кинопоиска» Борис Кочкин в сессии «ROI или Game Over: эффективность спонсорства в спортивной индустрии» в рамках Спорт Бизнес Конгресса рассказал о партнерстве платформы с КХЛ.

«Мы рассматриваем системный подход к партнерствам, который позволяет добиваться прогресса как по росту спортивной аудитории, так и популяризации вида спорта в целом, благодаря дистрибуционным возможностям всей экосистемы «Яндекса».

Рост поисковых запросов о КХЛ за период нашего партнерства с лигой увеличился почти в три раза, на «Кинопоиске» прошлый сезон КХЛ посмотрело более 2,2 млн подписчиков «Плюса», а финальная серия Кубка Гагарина-2024/25 стала самым популярным событием в истории спортивного раздела на «Кинопоиске», которое посмотрело более 730 тысяч подписчиков «Плюса».

Старт нового сезона КХЛ по аудитории уже превышает показатель предыдущего сезона: в сентябре в 1,5 раза больше подписчиков «Плюса» следили за матчами КХЛ и другим хоккейным контентом на «Кинопоиске», а суммарная аудитория за месяц превысила 1 млн подписчиков «Плюса».

Борис Кочкин.

Также увеличилась частота просмотра матчей — подписчики «Плюса» смотрят на «Кинопоиске» в среднем по 7,6 трансляции в месяц, что на 17% выше прошлогоднего показателя.

У нас есть четкое понимание аудитории — сегодня подпиской «Яндекс Плюс» пользуются более 45 млн пользователей, а за период с начала 2025 года по ноябрь более 6 млн подписчиков смотрят спортивный контент (трансляции, обзоры, спортивные документальные фильмы, шоу и другой дополнительный контент как в разделе «Спорт», так и в эфире телеканалов, от двух минут).

Новый сезон КХЛ мы также начали с трехсторонней коллаборации с «Яндекс Музыкой» и КХЛ, записав трек сезона, который исполнила группа «Комната Культуры», а клип стал промороликом сезона. Кроме того, мы продолжаем выпускать дополнительный контент, чтобы привлекать еще больше аудитории в хоккей: у шоу «Хороший гол» появился новый спин-офф в этом сезоне — «Хороший гол: Игрок», а 28 ноября мы выпустили шоу с участием Прохора Шаляпина — формат спецрепортажа очень тепло встречается аудиторией, поэтому мы продолжим в этом сезоне продюсировать развлекательные проекты».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
«Это новый Большунов». Мировое лыжное сообщество признало звездный статус Коростелева
Путин поздравил композитора Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
Команда Гусева освоила угловые-убийцы, ВАР опять поломал игру, красная Лусиану вызвала ожесточенные споры. Что произошло в матче ЦСКА – "Динамо" 
Трамп допускает скорое окончание ударов по Ирану. Что пишут СМИ
Андреева не сумела выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
В посольстве РФ рассказали об условиях содержания капитана судна Caffa в Швеции
Популярное видео
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сибирь» объявила об уходе Фарранса

Минское «Динамо» объявило об уходе Дэл Колла
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 46 17 99
2 Авангард 64 43 21 91
3 Ак Барс 63 39 24 86
4 Автомобилист 63 38 25 80
5 Салават Юлаев 63 33 30 70
6 Трактор 63 29 34 66
7 Нефтехимик 64 31 33 65
8 Сибирь 64 27 37 62
9 Амур 64 25 39 57
10 Барыс 64 20 44 51
11 Адмирал 63 17 46 46
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 64 44 20 93
2 Динамо Мн 64 37 27 83
3 Северсталь 64 38 26 82
4 Торпедо НН 64 36 28 78
5 ЦСКА 63 34 29 76
6 СКА 63 34 29 75
7 Динамо М 63 35 28 75
8 Спартак 63 34 29 74
9 Шанхай Дрэгонс 63 21 42 54
10 Лада 65 19 46 45
11 Сочи 62 18 44 44
Результаты / календарь
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
10.03 12:15 Амур – Барыс 0 : 3
10.03 19:00 Нефтехимик – Трактор - : -
10.03 19:00 Ак Барс – Спартак - : -
10.03 19:30 ЦСКА – Сочи - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости