Рукавишников: «Ковальчук усилит любую команду»
Защитник «Спартака» Роман Рукавишников прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Ильи Ковальчука в клуб.
«Мы также в принципе узнаем все из прессы, поэтому что-то сказать тут сложно. Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс.
Илья Валерьевич — великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, сколько он пользы принес, когда играл за «Авангард», как он сразу помог Омску», — цитируют «Известия» Рукавишникова.
Ранее центрфорвард «Спартака» Александр Бурмистров в интервью «СЭ» выразил надежду, что Ковальчук вернется в хоккей и сыграет за красно-белых.
40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Он приостановил карьеру после сезона-2020/21. Последним клубом форварда был «Авангард». Ковальчук играл за «Спартак» с 1999 по 2001 год.
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