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Ручкин перешел из «Авангарда» в «Торпедо»

16:02
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Защитник Семен Ручкин перешел в систему «Торпедо». Двусторонний контракт с нижегородским клубом позволит хоккеисту выступать как в КХЛ, так и ВХЛ, сообщает сайт клуба.

23-летний игрок обороны в последние сезоны выступал за клуб ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), в составе которого стал победителем второй по значимости лиги России. В ходе прошлого сезона игрок в ранге самого полезного хоккеиста ВХЛ («плюс 21») перешел в «Авангард».

За омский клуб хоккеист провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 3 (2+1) очка.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16237-semen-ruchkin-popolnil-torpedo.html

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