Ручкин перешел из «Авангарда» в «Торпедо»

Защитник Семен Ручкин перешел в систему «Торпедо». Двусторонний контракт с нижегородским клубом позволит хоккеисту выступать как в КХЛ, так и ВХЛ, сообщает сайт клуба.

23-летний игрок обороны в последние сезоны выступал за клуб ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), в составе которого стал победителем второй по значимости лиги России. В ходе прошлого сезона игрок в ранге самого полезного хоккеиста ВХЛ («плюс 21») перешел в «Авангард».

За омский клуб хоккеист провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 3 (2+1) очка.