RT: Немировски претендует на пост главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» рассматривает Дэвида Немировски в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает RT. Сейчас специалист тренирует «Торпедо».

Немировски возглавляет «Торпедо» с 2018 года. На данный момент нижегородцы занимают четвертое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Локомотив» же находится на 11-й позиции.

В 2001 году канадец выступал за «Локо» в качестве игрока.

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