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РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля

15:25
&quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; при пустых трибунах. Фото ТАСС
&quot;Спартак&quot; - &quot;Динамо&quot; при пустых трибунах. Фото ТАСС
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РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте КХЛ.

КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки.

В случае, если после 10 апреля ограничительные меры будут уменьшены или сняты, КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата для клубов. О формате и сроках проведения КХЛ сообщит на своих официальных интернет-ресурсах.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и порядка 6400 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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