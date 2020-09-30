Ротенберга не будет на скамейке СКА в матче с «Сибирью» из-за подозрения на коронавирус

Романа Ротенберга не будет на скамейке СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» из-за подозрения на коронавирус.

Ранее вице-президент клуба из Санкт-Петербурга руководил командой в матче против «Ак Барса» (2:3 Б) в связи с тем, что весь тренерский штаб находился на карантине. (Михаил Зислис)

Матч «Сибирь» — СКА состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 15.00 (мск). Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.