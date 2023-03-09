Ротенберг жестко высказал претензии хоккеисту минского «Динамо», который разбил губу Хуснутдинову

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выругался в адрес скамейки минского «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра проходит в Санкт-Петербурге.

Во втором периоде матча Ротенберг подошел к бортику и стал эмоционально кричать на английском языке в адрес скамейки запасных белорусской команды.

Скорее всего, 41-летний российский специалист таким образом высказал претензии защитнику минчан Джозефу Душаку, который разбил губу форварду питерцев Марату Хуснутдинову.

Счет в серии в противостоянии «Динамо» и СКА: 2-2.

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