Ротенберг заявил, что в СКА собраны лучшие игроки мира на своих позициях
Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий петербургского клуба Иван Демидов развивается в окружении лучших игроков мира.
В интервью Ротенберга изданию RG тренер рассказал о перспективах игра в свете его возможного отъезда в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс». Демидов был выбран канадским клубом на драфте-2024 под общим 5-м номером.
«Мы учитываем мнение наших канадских коллег, но сосредоточены на наших собственных потребностях. Есть много факторов. Мы не меньше «Монреаля» заинтересованы в том, чтобы Иван, как и другая наша молодежь, хорошо развивался. Такие игроки, как Демидов, — будущее российского хоккея.
За место в нашем составе идет огромная конкуренция. За СКА играют лучшие игроки мира на своих позициях. Тот факт, что за нас выступают Евгений Кузнецов и Тони ДеАнджело, говорит о многом. Чтобы отвоевать у этих ветеранов игровое время, нужно выкладываться на тренировках. Нельзя полагаться только на свой талант, чтобы добиться успеха. Вместо этого нужно продемонстрировать полную самоотдачу и максимальную концентрацию. Я не думаю, что можно попасть в состав команды НХЛ только благодаря таланту — нужно быть сильнее других игроков в конкретный момент времени», — цитирует Ротенберга RG.
18-летний Демидов является воспитанником СКА, он дебютировал за клуб в сезоне-2022/23. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ на его счету 17 матчей и 10 очков (5+5).
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|7
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|15
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|17
|8
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|16
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|8
|17
|9
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|8
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|И
|В
|П
|О
|1
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|11
|5
|24
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|17
|7
|10
|19
|5
|Металлург Мг
|18
|9
|9
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Сал. Юлаев
|13
|8
|5
|16
|8
|Лада
|17
|7
|10
|16
|9
|Адмирал
|15
|6
|9
|15
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|12
|12
|Барыс
|16
|3
|13
|7
|18.10
|17:00
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Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|18.10
|19:30
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Куньлунь РС – Сочи
|- : -