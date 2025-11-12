Хоккей
12 ноября, 11:13

Ротенберг: «В Абу-Даби и Дубае есть катки, там самые реальные запросы на развитие хоккея»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, из каких стран получал запросы на помощь в развитии хоккея.

— Из каких стран вы получали наиболее экзотические запросы по развитию хоккея?

— Самые реальные запросы там, где есть каток. В Абу-Даби, в Дубае — там есть каток. Где есть площадка, там можно все развивать. Хоккей — это как дом, в нем каток — это фундамент.

Хоккей
Роман Ротенберг
  • nikitaberezhnoyi

    Если в Бахрейне и Кувейте есть деньги на хоккей, а они наверняка есть, то чего же не помочь.

    14.11.2025

  • Chegevara.

    Отправить его развивать там хоккей

    12.11.2025

  • 804alex

    Руководитель сборной России "поулчает запросы" из страны "шейхов". Видимо Китай уже "удовлетворили" хоккеем. Теперь будет "удовлетворять" страну, где можно богато отдыхать...

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Мало китайского клуба в КХЛ,нужен ещё и саудовский. Вчера,как ни странно,на страницах С-Э не было Ротенберга. Но уже сегодня он вновь с нами. В каждой бочке затычка.

    12.11.2025

  • андр

    Роман, там пусть шейхи развивают. А лишние свои средства можно на решение народных чаяний направить.

    12.11.2025

  • hant64

    Роман, дело говоришь - по не до конца проверенным слухам, в Абу-Даби есть много открытых хоккейных площадок, функционирующих круглый год.:upside_down:

    12.11.2025

    • «Сибирь» подписала полноценный контракт с форвардом Лещенко

    Нападающий «Шанхая» Рендулич: «Спартак» — главный футбольный клуб в России»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 27 13 14 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 25 15 10 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
    14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
    Все результаты / календарь

