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Сегодня, 22:50

Ротенберг заявил, что СКА всегда ставит задачу обыграть соперника за счет командной дисциплины

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сибири» (6:3).

— Сегодня понимали, что будет игра кость-в-кость. «Сибирь» — очень организованная команда, у них много сильных иностранцев. Мастеровитая команда. Понимали, что соперник будет играть со сверхмотивацией. Наша задача всегда обыграть любого соперника за счет нашей командной дисциплины. Благодарен ребятам за дисциплину. Это была непростая игра. Мы тяжело вошли в матч после выезда, отдали очень много эмоций в Москве. Ребята выполнили установку, забили отличные шайбы, порадовали наших болельщиков. Но есть над чем работать.

СКА одержал седьмую победу подряд и с 31 очком занимает 2-е место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 19 очками располагается на 7-й строчке «Востока».

Хоккей
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ХК Сибирь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
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1 Трактор 21 15 6 32
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6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 19 9 10 19
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