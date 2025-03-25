Ротенберг заявил, что СКА относится с уважением ко всем бывшим игрокам клуба

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал наличие бывших игроков СКА в московском «Динамо».

«Мы всегда с огромным уважением относимся ко всем игрокам, которые играли у нас в клубе. Но мы больше отталкиваемся от своей игры, мы готовимся и смотрим на наших ребят, которые сейчас с нами. Развиваем и тренируем. С точки зрения соперника, конечно, мы, как и все другие команды, разбираем соперника, разбираем лидеров. «Динамо» — сильная команда, много иностранцев очень высокого уровня. Мы хорошо знаем этих ребят», — сказал Ротенберг.

СКА с 82 очками занял седьмое место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина армейцы сыграют против московского «Динамо». Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.