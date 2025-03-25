Ротенберг: «Мы на 100 процентов готовы к плей-офф»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«Еще раз хотим поздравить «Локомотив» с победой в регулярном чемпионате. Мы на 100 процентов готовы. У нас многие ребята вернулись к плей-офф после травм. Мы очень рады этому. И мы понимаем, с кем играем. Счет в серии — 0-0, счет в следующей игре — 0:0. Мы смена за сменой, шаг за шагом готовимся к следующей игре. В принципе к этому мы шли весь сезон, начиная с Новогорска, с предсезонки, готовились к плей-офф», — сказал Ротенберг.

СКА с 82 очками занял седьмое место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина армейцы сыграют против московского «Динамо». Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.