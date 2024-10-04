Ротенберг заявил, что каждая команда выходит играть против СКА свой лучший матч в сезоне
Главный тренер и генеральный менеджер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:0) в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ.
В предыдущей встрече петербургский клуб потерпел домашнее поражение от «Кунльлунь Ред Стар» со счетом 4:5.
«Лучший матч Минска? Если без шуток, то можете спросить любого игрока в лиге — каждая команда против СКА всегда играет на пределе. Бывают разные ситуации, разный календарь у команд. Кто-то посвежее, кто-то более уставший.
Но могу сказать на 100 процентов точно, что против нас каждая команда показывает свой лучший матч. И наш следующий соперник тоже выйдет играть лучший матч в сезоне. Он будет стремиться к этому», — заявил Ротенберг в ходе послематчевой пресс-конференции.
СКА находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками после 11 матчей.
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|12
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|6
|15
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|Торпедо
|12
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|6
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|6
|Динамо Мн
|10
|6
|4
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|7
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|8
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|12
|5
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|9
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|5
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|6
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|9
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|7
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|5
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|5
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|12
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|9
|10
|Лада
|11
|3
|8
|8
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|Амур
|10
|3
|7
|7
|12
|Барыс
|12
|2
|10
|5
|4.10
|19:00
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