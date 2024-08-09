Ротенберг заявил, что хотел бы видеть Овечкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в клуб из Санкт-Петербурга.

«У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»... А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно», — приводит слова Ротенберга КП.

В прошедшем сезоне 38-летний россиянин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и ни разу не отличился в четырех матчах Кубка Стэнли.

31 июля СКА объявил о подписании контракта с бывшим одноклубником Овечкина Евгением Кузнецовым, которого в марте обменяли из «Вашингтона» в «Каролину.»

Ранее Овечкин заявлял, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо».