Ротенберг заявил, что хотел бы видеть Овечкина в СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в клуб из Санкт-Петербурга.
«У него контракт еще два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»... А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно», — приводит слова Ротенберга КП.
В прошедшем сезоне 38-летний россиянин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и ни разу не отличился в четырех матчах Кубка Стэнли.
31 июля СКА объявил о подписании контракта с бывшим одноклубником Овечкина Евгением Кузнецовым, которого в марте обменяли из «Вашингтона» в «Каролину.»
Ранее Овечкин заявлял, что хочет завершить карьеру в московском «Динамо».
Источник: КП
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