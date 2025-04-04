Ротенберг — журналистам: «Это провокация»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его провоцируют журналисты.

— Мы находимся в России, а вы что, находитесь мысленно в Монреале?

— Никишин может уехать в НХЛ.

— Это провокация. Снимаем очко с московских журналистов, судьи посмотрели видеоповтор.

СКА в гостях победил «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:3 ОТ.

Это была пятая игра серии первого раунда Кубка Гагарина. Несмотря на победу СКА, «Динамо» по-прежнему ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Санкт-Петербурге 6 апреля.