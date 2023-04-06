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Сегодня, 22:33

Роман Ротенберг — о состоянии Николаева: «Слава богу с яйцами остался»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о состоянии голкипера команды Дмитрия Николаева.

— Что значит правильно отреагировать?

— Наша задача выиграть следующую игру. Для нас все только начинается. Мы на 100 процентов уверены в команде. Мы понимаем, какие ошибки сделали. Будем так играть дальше, все будет хорошо.

— Как себя чувствует Дмитрий Николаев?

— Слава богу с яйцами остался. Чувствует себя хорошо.

— 220 минут в серии, всего 4 гола. Это дико мало, за счет чего переламывать ситуацию?

 — Соперник здорово играет в обороне. ЦСКА — мастера. Нам нужно играть быстрее, бросать больше. Мы это показали в Питере. Играть в свою игру.

— Почему обладатель Кубка Стэнли Волков не играет?

— Сейчас посмотрим. Вы хорошие варианты предлагаете.

Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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