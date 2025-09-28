Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Член совета директоров хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного артиста России Тиграна Кеосаяна.

26 сентября о смерти Кеосаяна сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Известному кинорежиссеру было 59 лет.

«Выражаю глубокие соболезнования его семье, супруге Маргарите Симоньян, всем друзьям, коллегам и почитателем его таланта. Знал Тиграна лично и вместе со всеми глубоко скорблю об утрате», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

28 сентября в Москве состоялась церемония прощания с Кеосаяном.