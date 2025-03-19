Ротенберг выразил соболезнования с связи со смертью Малыхина
Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока «Автомобилиста» Федора Малыхина. О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмену было 34 года.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Федора, всему хоккейному Екатеринбургу, воспитавшему замечательного хоккеиста и человека. Сил всем, кто также переживает эту утрату», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
Сообщается, что предварительной причиной смерти Малыхина является остановка сердца. Прощание и похороны спортсмена пройдут 21 марта.
Кроме «Автомобилиста» Малыхин в КХЛ выступал за «Ак Барс», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина, «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».
Форвард провел в КХЛ 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -