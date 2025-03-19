Ротенберг выразил соболезнования с связи со смертью Малыхина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока «Автомобилиста» Федора Малыхина. О смерти Малыхина стало известно 18 марта. Спортсмену было 34 года.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Федора, всему хоккейному Екатеринбургу, воспитавшему замечательного хоккеиста и человека. Сил всем, кто также переживает эту утрату», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Сообщается, что предварительной причиной смерти Малыхина является остановка сердца. Прощание и похороны спортсмена пройдут 21 марта.

Кроме «Автомобилиста» Малыхин в КХЛ выступал за «Ак Барс», с которым в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина, «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард».

Форвард провел в КХЛ 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.