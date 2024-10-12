Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об игровом времени форварда Ивана Демидова, вспомнив игру футболиста Уле Гуннара Сульшера за «Манчестер Юнайтед».

«Игровое время... Здесь, получается, важно смотреть на все качества игрока. Даже если он сыграл одну смену, и он забил победный гол — такое тоже бывает. В футболе тоже есть такие примеры. «Манчестер Юнайтед», помните такого игрока — Шулшер из Норвегии? Его называли Golden substitute — «Золотая замена». Он выходил, Фергюсон ему давал две минуты, он всегда забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил. Надо смотреть картину в целом», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Автомобилистом».

После этого матча СКА с 19 очками занимает третье место в Западной конференции. В следующем матче петербуржцы сыграют 15 октября дома против «Нефтехимика».