Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:48

Ротенберг — об игровом времени Демидова: «В футболе тоже есть такие примеры. Помните Шулшера из «МЮ»?»

Ротенберг вспомнил футболиста Шулшера из «МЮ» в ответ на вопрос о Демидове
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об игровом времени форварда Ивана Демидова, вспомнив игру футболиста Уле Гуннара Сульшера за «Манчестер Юнайтед».

«Игровое время... Здесь, получается, важно смотреть на все качества игрока. Даже если он сыграл одну смену, и он забил победный гол — такое тоже бывает. В футболе тоже есть такие примеры. «Манчестер Юнайтед», помните такого игрока — Шулшер из Норвегии? Его называли Golden substitute — «Золотая замена». Он выходил, Фергюсон ему давал две минуты, он всегда забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил. Надо смотреть картину в целом», — сказал Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Автомобилистом».

После этого матча СКА с 19 очками занимает третье место в Западной конференции. В следующем матче петербуржцы сыграют 15 октября дома против «Нефтехимика».

Уле Гуннар Сульшер
ФК Манчестер Юнайтед
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
В Ногинске 11-летняя школьница умерла после игры с подружкой
В раздевалке «МЮ» стояла прослушка перед матчем АПЛ с «Астон Виллой»
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Блогер Литвин устроил драку во время футбольного матча
СМИ сообщили об уничтожении ударом ВС РФ в порту Одессы ценного груза для ВСУ
Идеальный нокаутер против лучшего технаря. Прогноз боя за титул абсолютного чемпиона мира Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Популярное видео
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 15 12 3 26
2 Спартак 14 9 5 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Торпедо 15 8 7 18
5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Северсталь 15 8 7 16
7 Динамо Мн 13 7 6 15
8 Динамо М 15 7 8 15
9 Витязь 14 7 7 14
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 14 10 4 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 15 7 8 17
5 Металлург Мг 16 8 8 16
6 Ак Барс 13 8 5 16
7 Сал. Юлаев 12 7 5 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Лада 14 5 9 12
10 Авангард 15 5 10 11
11 Амур 13 4 9 10
12 Барыс 15 3 12 7
Результаты / календарь
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
12.10 14:00
Трактор – Торпедо
 5 : 4 ОТ
12.10 14:00
Спартак – Ак Барс
 3 : 0
12.10 14:30
Металлург Мг – Авангард
 4 : 2
12.10 17:00
Сочи – Локомотив
 1 : 2
12.10 17:00
СКА – Автомобилист
 5 : 2
12.10 17:00
Динамо М – Сал. Юлаев
 4 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости