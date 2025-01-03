Ротенберг: «Горжусь атмосферой и поддержкой «СКА Арены». Лучше, чем в НХЛ!»

Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг поделился впечатлением от поддержки трибун «СКА Арены» в дерби с ЦСКА (5:3).

— Хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня была просто фантастическая атмосфера на арене! Все болели в унисон, поддерживали команду, и эта энергия передалась нам. Мы были окрылены поддержкой наших болельщиков. Думаю, что мы можем гордиться этой атмосферой. Это лучше, чем в НХЛ. По своему опыту могу сказать, я был на многих матчах НХЛ, но здесь лучше.