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Сегодня, 18:55

Ротенберг: «Считаю, что глава ИИХФ сам не принимает никаких решений. Он выполняет директиву сверху»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских хоккеистов на международные соревнования в 2025 году.

«Это вызов, который нам бросает жизнь. Мы это обязательно пройдем и станем только сильнее. В ближайшем будущем все поменяется. Я считаю, что глава ИИХФ сам не принимает никаких решений. Когда 20 января сменится президент в США, то могут быть серьезные политические изменения во всех международных федерациях. Нужно немного подождать. Что касается мнения президента международной федерации хоккея, то он выполняет директиву сверху», — сказал Ротенберг «СЭ».

С 2022 года сборные России отстранены от соревнований под эгидой ИИХФ.

Хоккей
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 39 23 16 49
6 Северсталь 38 24 14 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 38 12 26 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 39 24 15 52
2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
3 Ак Барс 36 23 13 48
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5 Металлург Мг 39 22 17 46
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7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 38 13 25 36
9 Сибирь 36 15 21 33
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12 Амур 39 8 31 21
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Динамо Мн – Динамо М
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