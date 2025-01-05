Ротенберг связал проваленный старт игры с «Витязем» с тяжелым матчем против ЦСКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Мы понимали, что соперник будет как раненый зверь. Они играли «игру жизни», бились, было много борьбы, все сражались... Где-то в начале наши ребята не услышали, где-то я как со стенкой разговаривал. Но, слава Богу, потом стали правильно играть, выигрывать единоборства. На пятаке всегда был игрок. Павел Акользин — яркий пример того, что когда игрок на пятаке, мы много забиваем. И, конечно, Илья Карпухин, который доставляет шайбу до ворот. По сути, все просто в хоккее. Главное — выполнить установку. И мы ее сегодня выполнили. Я очень благодарен ребятам, команде.
Тяжелая игра. После ЦСКА много эмоций потратили, но физически мы были готовы на 100%. Где-то не сразу вошли в игру, были какие-то детские, индивидуальные ошибки. Это улучшим. Есть что улучшить, будем работать. Но в целом мы идем в правильном направлении. Мы как команда растем все вместе, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|43
|33
|10
|68
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|5.01
|14:00
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 0
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 2
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|0 : 5
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|5 : 2
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|1 : 5
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|4 : 1