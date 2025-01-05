Ротенберг связал проваленный старт игры с «Витязем» с тяжелым матчем против ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Мы понимали, что соперник будет как раненый зверь. Они играли «игру жизни», бились, было много борьбы, все сражались... Где-то в начале наши ребята не услышали, где-то я как со стенкой разговаривал. Но, слава Богу, потом стали правильно играть, выигрывать единоборства. На пятаке всегда был игрок. Павел Акользин — яркий пример того, что когда игрок на пятаке, мы много забиваем. И, конечно, Илья Карпухин, который доставляет шайбу до ворот. По сути, все просто в хоккее. Главное — выполнить установку. И мы ее сегодня выполнили. Я очень благодарен ребятам, команде.

Тяжелая игра. После ЦСКА много эмоций потратили, но физически мы были готовы на 100%. Где-то не сразу вошли в игру, были какие-то детские, индивидуальные ошибки. Это улучшим. Есть что улучшить, будем работать. Но в целом мы идем в правильном направлении. Мы как команда растем все вместе, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка.