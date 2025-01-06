Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2) сравнил журналистов с фашистами.
«Вы обычно ночью пишете? Я даже просил наших коллег ночью мониторить прессу. Обычно вы в пять утра выпускаете исподтишка. Не знаю, что лично вы, но вот... Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как немецкие фашисты атаковали, они же ночью атакуют. Но надо как-то днем и все-таки в глаза. Лучше в глаза. Мы на пресс-конференции. Вот у нас критикуют ночью, давайте средь бела дня», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.
После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка. «Витязь» — на 10-й строчке с 37 баллами в 41 матче.
Короткий: «Ротенберг — великолепный тренер, он знает полностью всю систему КХЛ»
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|25
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|25
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|Динамо М
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|25
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|16
|25
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|11
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
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|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
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|13
|56
|3
|Ак Барс
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|25
|14
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|Металлург Мг
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|25
|17
|52
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|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
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|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|6.01
|17:00
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Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|6.01
|17:00
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Северсталь – Спартак
|- : -
|6.01
|17:00
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Ак Барс – Авангард
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