Ротенберг: «Торпедо» — романтичная команда. Как «Тоттенхэм» в футболе»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Очень тяжелая игра. Хочу отметить, что за 9 дней практически все наши ребята сыграли шесть игр, включая [матчи за] сборную России. И из них выиграли пять. Все уже на автопилоте, потому что это непросто — прежде всего, эмоционально, не физически. Такое ощущение, что Кубок Первого канала до сих пор продолжается. Против нас выходят команды все сильнее и сильнее.
В матче с «Локомотивом» было ощущение, что мы вышли на сборную Финляндии. «Торпедо» — такая романтическая команда. Это, наверное, футбольный «Тоттенхэм». А сегодня мы играли со сборной Латвии. «Адмирал» очень здорово обороняется. В этом смысле было непросто. Так же непросто, как и против сборной Латвии на чемпионатах мира.
Очень тяжелый период, но будем закаленные. 5 из 6 игр выиграли. Сегодня — тяжелейшая победа, на жилах вытащили, отдали все эмоции. Слава Богу есть возможность немножко восстановиться. Очень важно эмоционально восстановиться.
СКА набрал 48 очков в 37 матчах и занимает пятое место на «Западе».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|21.12
|13:30
|
Сибирь – Амур
|1 : 5
|21.12
|14:00
|
Трактор – Барыс
|3 : 2
|21.12
|16:00
|
Лада – Авангард
|4 : 3
|21.12
|17:00
|
СКА – Адмирал
|3 : 2 ОТ