Ротенберг: «Торпедо» — романтичная команда. Как «Тоттенхэм» в футболе»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Очень тяжелая игра. Хочу отметить, что за 9 дней практически все наши ребята сыграли шесть игр, включая [матчи за] сборную России. И из них выиграли пять. Все уже на автопилоте, потому что это непросто — прежде всего, эмоционально, не физически. Такое ощущение, что Кубок Первого канала до сих пор продолжается. Против нас выходят команды все сильнее и сильнее.

В матче с «Локомотивом» было ощущение, что мы вышли на сборную Финляндии. «Торпедо» — такая романтическая команда. Это, наверное, футбольный «Тоттенхэм». А сегодня мы играли со сборной Латвии. «Адмирал» очень здорово обороняется. В этом смысле было непросто. Так же непросто, как и против сборной Латвии на чемпионатах мира.

Очень тяжелый период, но будем закаленные. 5 из 6 игр выиграли. Сегодня — тяжелейшая победа, на жилах вытащили, отдали все эмоции. Слава Богу есть возможность немножко восстановиться. Очень важно эмоционально восстановиться.

СКА набрал 48 очков в 37 матчах и занимает пятое место на «Западе».