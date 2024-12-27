Ротенберг сообщил про обмен Глотова в «Трактор» на Карпухина
Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг заявил, что клуб обменял нападающего Василия Глотова в «Трактор» на защитника Илью Карпухина.
Ранее «СЭ» сообщал о готовящемся трансфере. Также в сделку со стороны СКА вошли защитник Арсений Коромыслов и права на выступающего в Северной Америке вратаря Руслана Хажеева.
В нынешнем сезоне 26-летний Карпухин провел 39 игр в FONBET КХЛ, набрав 9 (2+7) очков при коэффициенте полезности 0.
«Глотов многое сделал для СКА. Думаю, никто не станет отрицать, что в нашей команде он вышел на совершенно новый уровень — уровень сборной России. Мы в прекрасных отношениях с Васей, ценим его как игрока, но в данной ситуации нам нужно думать о команде.Довольны тем, что забили больше всех голов в этом сезоне, но нам нужен сбалансированный состав, в котором оборона не уступает атаке.
Карпухин — один из тех хоккеистов, которые помогут СКА в поиске этого баланса, необходимого для будущих побед. Он уже не первый год надежно играет в клубе, здорово показал себя в сборной России на Кубке Первого канала, мы очень рассчитываем на его надежность и в СКА.
Огромное спасибо Васе и Арсению за игру в Петербурге, обязательно еще увидимся!» — написал Ротенберг в своем TG-канале.
27-летний Глотов является воспитанником петербургского клуба, в КХЛ играл с 2019 года. В текущем сезоне он провел 30 матчей, набрав 21 очко (12+9).
21-летний Коромыслов — также воспитанник системы СКА, он выступал за клуб с 2021 года (с перерывом). В этом сезоне на его счету 8 (2+6) очко в 33 матчах КХЛ (часть сезона игрок провел в «Ладе»).
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