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9 октября, 16:15

Ротенберг сообщил, что Кузнецов сможет сыграть против минского «Динамо»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил о возвращении форварда Евгения Кузнецова на лед после травмы плеча.

По словам наставника петербуржцев, 32-летний хоккеист сыграет уже в ближайшем матче FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо», который состоится 10 октября.

Ранее сообщалось, что Кузнецов пропустит до двух месяцев из-за повреждения.

«Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет против минского Динамо.

Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд!» — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Кузнецов получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5) 27 сентября. Россиянин перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенберга
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
ХК СКА
Роман Ротенберг
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