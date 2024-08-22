Ротенберг сообщил, что капитан СКА Никишин пропустит старт сезона из-за травмы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что капитан петербургской команды Александр Никишин пропустит начало нового сезона из-за травмы.

«На сегодняшний день наш капитан Александр Никишин, к сожалению, получил травму. Он будет восстанавливаться и не сыграет в первых матчах сезона. У нас есть еще два капитана: Евгений Кузнецов и Василий Глотов. Основная задача капитана, кроме того чтобы быть лидером на льду, — объединять команду. Мы уверены, что и Евгений Кузнецов, и Василий Глотов способны объединить команду», — сказал Ротенберг.

В прошлом сезоне Никишин принял участие в 67 матчах СКА в регулярном чемпионате, в которых забросил 17 шайб и отдал 39 результативных передач.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.