Ротенберг: «СКА нужно усилить состав, чтобы вернуть Кубок Гагарина»

Роман Ротенберг подвел итоги работы главным тренером СКА в минувшем сезоне.

— Чему вы научились за этот сезон как главный тренер? Были ситуации, когда при поражения возникало ощущение, что все сыпется.

— Выводы можно сделать всегда. По разным причинам возникает ситуация, когда все сыпется. Я всегда был абсолютно лоялен. Эмоции нужны, куда без них. Это жизнь. В раздевалке происходило много чего. Я увидел, что наша система работает, и мы идем правильной дорогой. Нам нужно усилить состав. К этому мы стремимся, чтобы вернуть Кубок Гагарина. Да, у нас есть результаты. Но мы хотим больше. Мы хотим лучшего. Нам есть над чем работать.

Хоккеист должен уметь делать все — и ловить шайбу на себя, и вступать в силовую борьбу. Третьяк точно мой любимый вратарь. Это оправданно, потому другим вратарям будет очень тяжело добиться таких же успехов. У нас есть много хороших молодых вратарей. В современном хоккее вообще селекция начинается с вратарей. Если есть сильный вратарь, можно дальше строить команду.

Ротенберг возглавил СКА в январе 2022 года. По итогам регулярного чемпионата армейцы заняли первое место в Западной конференции. В полуфинале Кубка Гагарина петербуржцы уступили ЦСКА.