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Сегодня, 00:26

Ротенберг сделал 14-ю вратарскую замену в этом сезоне

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8) произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне.

Успех принесло только одно изменение. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.

Все матчи сезона-2024/25, в которых Ротенберг менял вратарей

Дата Матч Стартовый вратарь Сменщик Время замены
05.09.2024 Металлург (г) — 4:5 ОТ Серебряков Плешков 21.24 (1:2)
27.09.2024 Северсталь (д) — 8:5 Плешков Серебряков 40.00 (8:3)
29.09.2024 Куньлунь (д) — 4:5 Плешков Серебряков 24.04 (0:3)
05.10.2024 Северсталь (г) — 3:4 Плешков Серебряков 10.41 (1:2)
10.10.2024 Динамо Мн (д) — 2:4 Плешков Заврягин 40.00 (0:3)
07.11.2024 Сочи (д) — 2:5 Заврагин Мойсевич 20.33 (0:2)
28.11.2024 Адмирал (г) — 2:3 Б Мойсевич Плешков 65.00 (2:2)
30.11.2024 Амур (г) — 7:5 Мойсевич Бережной 43.12 (6:3)
19.12.2024 Торпедо (д) — 6:4 Мойсевич Заврагин 5.22 (0:2)
25.12.2024 ЦСКА (г) — 5:6 Заврагин Мойсевич 0.57 (0:2)
Мойсевич Заврагин 14.38 (0:5)
08.01.2025 Спартак (д) — 0:5 Мойсевич Плешков 29.08 (0:3)
16.01.2025 Северсталь (д) — 4:7 Мойсевич Заврагин 30.10 (1:5)
04.02.2025 Ак Барс (д) — 3:8 Плешков Мойсевич 9.27 (0:3)
Хоккей
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ХК СКА
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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