Ротенберг сделал 14-ю вратарскую замену в этом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8) произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне.

Успех принесло только одно изменение. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.

Все матчи сезона-2024/25, в которых Ротенберг менял вратарей