Ротенберг сделал 14-ю вратарскую замену в этом сезоне
Главный тренер СКА Роман Ротенберг в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8) произвел уже 14-ю вратарскую замену в нынешнем сезоне.
Успех принесло только одно изменение. В декабре прошлого года Егор Заврагин помог армейцам одолеть «Торпедо» (6:4), появившись вместо Павла Мойсевича при счете 0:2.
Все матчи сезона-2024/25, в которых Ротенберг менял вратарей
|Дата
|Матч
|Стартовый вратарь
|Сменщик
|Время замены
|05.09.2024
|Металлург (г) — 4:5 ОТ
|Серебряков
|Плешков
|21.24 (1:2)
|27.09.2024
|Северсталь (д) — 8:5
|Плешков
|Серебряков
|40.00 (8:3)
|29.09.2024
|Куньлунь (д) — 4:5
|Плешков
|Серебряков
|24.04 (0:3)
|05.10.2024
|Северсталь (г) — 3:4
|Плешков
|Серебряков
|10.41 (1:2)
|10.10.2024
|Динамо Мн (д) — 2:4
|Плешков
|Заврягин
|40.00 (0:3)
|07.11.2024
|Сочи (д) — 2:5
|Заврагин
|Мойсевич
|20.33 (0:2)
|28.11.2024
|Адмирал (г) — 2:3 Б
|Мойсевич
|Плешков
|65.00 (2:2)
|30.11.2024
|Амур (г) — 7:5
|Мойсевич
|Бережной
|43.12 (6:3)
|19.12.2024
|Торпедо (д) — 6:4
|Мойсевич
|Заврагин
|5.22 (0:2)
|25.12.2024
|ЦСКА (г) — 5:6
|Заврагин
|Мойсевич
|0.57 (0:2)
|Мойсевич
|Заврагин
|14.38 (0:5)
|08.01.2025
|Спартак (д) — 0:5
|Мойсевич
|Плешков
|29.08 (0:3)
|16.01.2025
|Северсталь (д) — 4:7
|Мойсевич
|Заврагин
|30.10 (1:5)
|04.02.2025
|Ак Барс (д) — 3:8
|Плешков
|Мойсевич
|9.27 (0:3)
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|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
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|Восточная конференция
|И
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|П
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|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
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|51
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