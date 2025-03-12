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Ротенберг: «Я бы никогда не сравнивал достижения Дзюбы и Овечкина»

Даниил Аршавский

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не считает верным сравнение бомбардирского рекорда в российском футболе форварда «Акрона» Артема Дзюбы с потенциальным рекордом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Это два разных вида спорта. Надо оценить достижение Овечкина и отдельно достижение Дзюбы. Здесь нельзя ни в коем случае сравнивать. Я считаю, что это неправильно», — цитирует Ротенберга Metaratings.ru.

36-летний Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, превзойдя результат Александра Кержакова (233 гола). 39-летний Овечкин за свою карьеру забросил 886 шайб, ему осталось забить 9 голов, чтобы превзойти бомбардирский рекорд Уэйна Гретцки (894) в НХЛ.

Источник: Metaratings.ru
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Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
РПЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК СКА
Роман Ротенберг
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