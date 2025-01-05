Ротенберг считает, что СКА много пропускает из-за невыполнения установки

Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про тенденцию к уменьшению количества пропущенных шайб.

— Сейчас мы шаг за шагом идем к тому, чтобы каждый игрок выполнял установку на 100%. В мировой истории хоккея еще не было ни одной игры без ошибок.

«Витязь» — очень хорошая команда. Почему они находятся вне зоны плей-офф? Думаю, они ищут ответы на эти вопросы. Но если мы посмотрим на игры «Витязя», они очень много игр вели в счете. И если бы они довели все эти матчи до победы, они бы сейчас были в лидерах конференции. Здесь надо смотреть не только на нас, но и на соперника. Они здорово начали, вопросов нет. Мы об этом знали, предупреждали об этом команду. Но так сложилось в первой смене. Это все индивидуальные ошибки игроков.

После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка.