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Сегодня, 21:05

Ротенберг считает, что СКА много пропускает из-за невыполнения установки

Алексей Михайлов
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Главный тренер и вице-президент СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про тенденцию к уменьшению количества пропущенных шайб.

— Сейчас мы шаг за шагом идем к тому, чтобы каждый игрок выполнял установку на 100%. В мировой истории хоккея еще не было ни одной игры без ошибок.

«Витязь» — очень хорошая команда. Почему они находятся вне зоны плей-офф? Думаю, они ищут ответы на эти вопросы. Но если мы посмотрим на игры «Витязя», они очень много игр вели в счете. И если бы они довели все эти матчи до победы, они бы сейчас были в лидерах конференции. Здесь надо смотреть не только на нас, но и на соперника. Они здорово начали, вопросов нет. Мы об этом знали, предупреждали об этом команду. Но так сложилось в первой смене. Это все индивидуальные ошибки игроков.

После 41 игры СКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 54 очка.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Динамо Мн 41 23 18 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 39 25 14 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Адмирал 41 18 23 42
7 Авангард 40 19 21 41
8 Сибирь 39 18 21 39
9 Лада 39 16 23 37
10 Нефтехимик 41 13 28 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
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Трактор – Автомобилист
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Металлург Мг – Амур
 3 : 2
5.01 15:00
Барыс – Лада
 0 : 5
5.01 17:00
СКА – Витязь
 5 : 2
5.01 17:00
Сочи – Динамо М
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