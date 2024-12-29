Ротенберг: «Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол»
Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, какой вид спорта является национальным для России.
«У нас богатые традиции, много великих футболистов и хоккеистов в истории спорта. Считаю, что эти два вида дополняют друг друга. Любой нормальный хоккеист должен уметь играть в футбол — как, например, Всеволод Бобров. Это самый яркий пример человека, который играл за сборную СССР по футболу и хоккею. И таких примеров очень много. У нас многие хоккеисты играют в футбол или в баскетбол, это часть подготовки. Футбол и хоккей близки друг к другу с точки зрения командности и игрового мышления», — сказал Ротенберг «СЭ».
В результате опроса ВЦИОМ выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|39
|25
|14
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|39
|23
|16
|50
|5
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|6
|Динамо М
|40
|23
|17
|49
|7
|Северсталь
|39
|24
|15
|48
|8
|Торпедо
|38
|17
|21
|41
|9
|Витязь
|39
|16
|23
|36
|10
|Куньлунь РС
|39
|15
|24
|34
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|38
|26
|12
|54
|2
|Трактор
|40
|24
|16
|52
|3
|Ак Барс
|37
|24
|13
|50
|4
|Металлург Мг
|40
|23
|17
|48
|5
|Автомобилист
|38
|21
|17
|47
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|38
|18
|20
|39
|8
|Нефтехимик
|39
|13
|26
|37
|9
|Сибирь
|37
|16
|21
|35
|10
|Лада
|36
|14
|22
|33
|11
|Барыс
|42
|10
|32
|23
|12
|Амур
|39
|8
|31
|21
|29.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|2 : 4
|29.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|1 : 4
|29.12
|17:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|4 : 1